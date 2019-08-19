Подросток залез на поезд ради селфи и получил тяжелую электротравму

В Архангельской области двое подростков решили сделать селфи на крыше поезда, но один из них получил тяжелую электротравму и попал в реанимацию.

Об этом сообщает пресс-служба западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Согласно предоставленной информации, 12-летний мальчик получил удар электрическим током высокого напряжения.