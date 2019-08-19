Причиной аварии на Калининской атомной электростанции в Тверской области стало короткое замыкание.
Об этом сообщает комиссии Ростехнадзора.
Сообщается, что к короткому замыканию привело повреждение изоляции в высоковольтном распределительном устройстве.
Короткое замыкание произошло вчера, 18 июля, ранним утром. Рабочая частота в Единой энергетической системе РФ в связи с перебоями упала ниже допустимого предела.
Но уже через 13 минут после начала неполадок усилиями специалистов рабочая частота вернулась в штатный режим.
Калининская АЭС находится неподалеку от города Удомля Тверской области.
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