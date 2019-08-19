Специалисты выяснили причину неполадок на Калининской АЭС

Причиной аварии на Калининской атомной электростанции в Тверской области стало короткое замыкание.

Об этом сообщает комиссии Ростехнадзора.

Сообщается, что к короткому замыканию привело повреждение изоляции в высоковольтном распределительном устройстве.

Короткое замыкание произошло вчера, 18 июля, ранним утром. Рабочая частота в Единой энергетической системе РФ в связи с перебоями упала ниже допустимого предела.

Но уже через 13 минут после начала неполадок усилиями специалистов рабочая частота вернулась в штатный режим.

Калининская АЭС находится неподалеку от города Удомля Тверской области.