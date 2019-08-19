Пожар в Казани затушило пиво из лопнувшей от температуры бочки

В одном из магазинов на улице Вишневского в Казани произошел пожар.

Но справиться с огнем удалось еще до прибытия пожарных.

О любопытном инциденте сообщает пресс-служба ГУ МЧС Российской Федерации по республике Татарстан.

Согласно предоставленной ведомством информации, из-за высокой температуры в помещении одна из пивных пластиковых бочек лопнула.

Пенный напиток разлился по магазину и потушил очаг возгорания.