В одном из магазинов на улице Вишневского в Казани произошел пожар.
Но справиться с огнем удалось еще до прибытия пожарных.
О любопытном инциденте сообщает пресс-служба ГУ МЧС Российской Федерации по республике Татарстан.
Согласно предоставленной ведомством информации, из-за высокой температуры в помещении одна из пивных пластиковых бочек лопнула.
Пенный напиток разлился по магазину и потушил очаг возгорания.
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