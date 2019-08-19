В Кирове и Дубне вышли из строя станции радиационного мониторинга

Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо сообщил о последствиях инцидента под Северодвинском. По его словам, через два дня после взрыва в Дубне и Кирове вышли из строя станции радиационного мониторинга.

Зербо утверждает, что связался с представителями станций сразу после отключения связи. Местные власти утверждают, что станции мониторинга испытывают проблемы с сетью. Станции работают в рамках международной программы соблюдения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Причиной поломки станций мониторинга может быть инцидент под Северодвинском, который произошел 8 августа. Во время испытаний жидкостного реактивного двигателя погибло пять сотрудников "Росатома" и Минобороны. В северодвинской администрации по итогам случившегося отметили повышение радиационного фона.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что под Северодвинском испытывали "ядерные батарейки". Источники пояснили, что "ядерными батарейками" называют новейшие изотопные источники питания.

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