Супруга действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал в самолете по пути в Киев, столицу Украины.
СМИ Израиля сообщают, что жене Нетаньяху показалось, будто командир корабля некорректно приветствовал их с мужем. Женщина якобы даже пыталась пробиться в кабину пилотов, но ее не пустили туда телохранители.
Затем, когда Биньямин и Сара Нетаньяху сошли с трапа пассажирского лайнера в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью.
Премьер Израиля отреагировал должным образом — отломил кусочек хлеба, обмакнул его в соль и надкусил.
После этого Биньямин Нетаньяху передал ломтик супруге, но та отбросила его на пол.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.