Жена премьера Израиля в Киеве бросила на пол каравай с хлебом и солью

Супруга действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал в самолете по пути в Киев, столицу Украины.

СМИ Израиля сообщают, что жене Нетаньяху показалось, будто командир корабля некорректно приветствовал их с мужем. Женщина якобы даже пыталась пробиться в кабину пилотов, но ее не пустили туда телохранители.

Затем, когда Биньямин и Сара Нетаньяху сошли с трапа пассажирского лайнера в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью.

Премьер Израиля отреагировал должным образом — отломил кусочек хлеба, обмакнул его в соль и надкусил.

После этого Биньямин Нетаньяху передал ломтик супруге, но та отбросила его на пол.