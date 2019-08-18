В Иркутской области снесут более 4 тысяч поврежденных паводком домов

Глава Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что региональные власти приняли решение снести около 4 тысяч домов, которые были разрушены паводком. Всего, по словам губернатора, из-за паводков в июне и июле текущего года было повреждено 17370 помещений общего пользования и 10890 жилых домов.

Еще 1311 домов были полностью снесены водой. А 3846 домов нуждаются в капитальном ремонте. Сергей Левченко рассказал, что власти уже начали активно выдавать сертификаты на получение нового жилья. По состоянию на 16 августа их было выдано 522 экземпляра.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Приморье продолжается эвакуация местных жителей из-за паводка, который был вызван мощным тайфуном. По информации МЧС, тайфун спровоцировал выпадение 70% месячной нормы осадков, что привело к повышению уровня рек и подтоплению 1,5 тысячи придомовых территорий и около 300 домов.

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