В Приморье продолжается эвакуация населения из-за паводка

Пресс-служба МЧС России сообщает о том, что спасатели продолжают эвакуацию населения Приморья из-за паводков. На данный момент пять поселений остаются отрезаны, а в семи районах региона действует режим ЧС.

По информации МЧС, тайфун спровоцировал выпадение 70% месячной нормы осадков, что привело к повышению уровня рек и подтоплению 1,5 тысячи придомовых территорий и около 300 домов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что метеорологи прогнозировали четвертую волну паводков из-за надвигающихся тайфунов. По словам руководителя Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслава Паршина, уровень реки Амур у краевой столицы может подняться до 680 сантиметров из-за надвигающихся тайфунов "Крос" и "Лекима".

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