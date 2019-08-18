Пресс-служба МЧС России сообщает о том, что спасатели продолжают эвакуацию населения Приморья из-за паводков. На данный момент пять поселений остаются отрезаны, а в семи районах региона действует режим ЧС.
По информации МЧС, тайфун спровоцировал выпадение 70% месячной нормы осадков, что привело к повышению уровня рек и подтоплению 1,5 тысячи придомовых территорий и около 300 домов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что метеорологи прогнозировали четвертую волну паводков из-за надвигающихся тайфунов. По словам руководителя Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслава Паршина, уровень реки Амур у краевой столицы может подняться до 680 сантиметров из-за надвигающихся тайфунов "Крос" и "Лекима".
Читайте также:
Жилищные сертификаты начали выдавать пострадавшим от паводка в Тулуне
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
Законодательство РФ в части проведения публичных мероприятий соответствует мировому опыту, считает член Совета Федерации Андрей Клишас.
Во время взлета самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.