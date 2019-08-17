В Перми автобус врезался в угол здания. Сообщается об одном погибшем и 20 пострадавших, среди них - восемь детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
"Автобус маршрута № 53 допустил наезд на препятствие, находящееся с правой стороны по ходу движения. В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия", - сказано в сообщении.
Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия прибыли шесть сотрудников МЧС и две бригады скорой помощи. Водителя автобуса зажало в салоне, вытащить его смогли лишь с помощью специального инструмента - он остался жив. По предварительным данным, погибла одна из пассажирок.
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