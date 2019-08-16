Врачи заметили сходство в массовых отравлениях в Ульяновске и Самаре

Специалисты Министерства здравоохранения Ульяновской и Самарской области заметили сходство симптомов у семьи из Ульяновска и группы мигрантов, которых госпитализировали с отравлением.

"Мы связывались с министерством здравоохранения Самарской области, проявления у пациентов похожие. Пока нет подтверждения того, что это одни и те же семечки. Все употребляли в пищу растительное масло домашнего производства", - цитирует "Интерфакс" слова заместителя министра здравоохранения Ульяновской области Инны Чигиревой.

Напомним, в пятницу в Ульяновске с кровотечениями госпитализирована семья с двумя детьми и их знакомый. Все они употребляли самодельное подсолнечное масло. Всего в больницы попали восемь человек. Позднее двое из пострадавших скончались.

Чуть раньше, в июле, в селе Кошелевка отравились 69 мигрантов, которые жили в одном доме и самостоятельно готовили себе еду. В настоящее время биологические материалы пострадавших отправили на анализ в Москву, результаты будут готовы через неделю.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в июле больше 30 человек отправились шаурмой в петербургском кафе. Среди пострадавших два работника заведения. Об этом сообщала пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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