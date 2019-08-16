На Кубе от удара молнии погибли пять человек

В городе Санта-Крус-дель-Норте на Кубе удар молнии убил по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщает кубинская ежедневная газета Granma.

Согласно предоставленной информации, трое из погибших — дети. Еще один несовершеннолетний, пишут авторы материала, в данный момент находится в госпитале.

Городок Санта-Крус-дель-Норте находится в 40 километрах от Гаваны, столицы Кубы.