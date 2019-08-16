Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург рейс совершил вынужденную посадку в Краснодаре.
Причиной незапланированной остановки стал пассажир, пытавшийся разбить головой иллюминатор.
Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
32-летний мужчина вел себя агрессивно и вызывающе на протяжении всего полета — грубил экипажу воздушного судна, приставал к другим пассажирам. Пытался даже, отметила Ирина Волк, разбить головой иллюминатор.
Дебошира арестовали на 5 суток, отметила официальный представитель МИД РФ. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавила Волк.
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