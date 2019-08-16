Пассажир рейса Тель-Авив – Петербург хотел разбить головой иллюминатор

Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург рейс совершил вынужденную посадку в Краснодаре.

Причиной незапланированной остановки стал пассажир, пытавшийся разбить головой иллюминатор.

Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

32-летний мужчина вел себя агрессивно и вызывающе на протяжении всего полета — грубил экипажу воздушного судна, приставал к другим пассажирам. Пытался даже, отметила Ирина Волк, разбить головой иллюминатор.

Дебошира арестовали на 5 суток, отметила официальный представитель МИД РФ. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавила Волк.