В Крыму вандалы свалили памятник партизанам Великой Отечественной войны

В Симферопольском районе Крымского полуострова неизвестные разрушили памятник партизанам Северного соединения.

Об этом агентству новостей РИА сообщила представитель МВД по республике Крым Ольга Богославская.

По ее словам, стражи правопорядка уже инициировали по факту случившегося проверку.

Отметим, что пользователи социальных сетей опубликовали фотографии, на которых отчетливо видны последствия вандализма — памятная плита повалена на землю и частично разрушена.

Памятник партизанам Северного соединения посвящен бойцам Северного партизанского соединения, воевавшего во времена Великой Отечественной войны в Крыму.

На памятной плите значится надпись: "Остановись путник, прочти и запомни. Ты вступаешь на священную землю, обильно политую кровью партизан Северного соединения Крыма".