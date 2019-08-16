В Турции приехавший на отдых россиянин утонул в бассейне отеля

В Аланье, Турция, приехавший на отдых россиянин утонул во время купания в бассейне отеля.

Об этом агентству новостей РИА сообщил представитель Генерального консульства Российской Федерации в Аланье.

Сообщается, что в данный момент готовятся документы для репатриации тела на родину.