В Аланье, Турция, приехавший на отдых россиянин утонул во время купания в бассейне отеля.
Об этом агентству новостей РИА сообщил представитель Генерального консульства Российской Федерации в Аланье.
Сообщается, что в данный момент готовятся документы для репатриации тела на родину.
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