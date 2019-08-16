Командир самолета "Уральских авиалиний" Airbus A321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, извинился перед пассажирами рейса за то, что ему не удалось доставить их до места назначения.
"Виноват, что так получилось, что их не доставил до места назначения. С некоторыми пассажирами я побеседовал, когда обходил самолет. Хотел бы пожелать тем, кто пострадал, выздоровления и не бояться летать", - сказал Дамир Юсупов во время пресс-конференции.
Он также добавил, что не считает себя героем, поскольку в экстренной ситуации он сделал то, что должен был. При этом пилот высоко оценил действия бортпроводников.
"Работали очень слаженно и быстро, профессионально - очень смекалистые проводники, быстро сообразили: открыли дверь, выполнили все согласно инструкции, за что им благодарны все пассажиры", - подчеркнул Юсупов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самолет A321 вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа. Во время взлета лайнер столкнулся со стаей чаек и был вынужден совершить аварийную посадку на кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы. Пострадали 76 человек. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил представить пилотов самолета к наградам.
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