Бродивший двое суток в тайге под Омском мальчик откликнулся на "сынка"

Потерявшийся в тайге в Омской области трехлетний мальчик откликнулся на "сынка".

Об этом в ходе пресс-конференции рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Татьяна Филиппова, старшая группы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", рассказала, что ребенок откликнулся, когда она назвала его "сынок". Изначально же на предполагаемое место его нахождения волонтеры вышли из-за громкого писка, который издавал мальчик.

Напомним, что ребенок пропал 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать угоды. Когда они вернулись, мальчика уже не было.

Следственный комитет Российской Федерации по Омской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка.