В Петербурге неизвестные похитили скрипку и смычок за 4 тысячи евро

У сына концертмейстера одного из театров Санкт-Петербурга украли скрипку стоимостью в 3 тысячи евро.

Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию обратилась 42-летняя женщина-концертмейстер, мать пострадавшего.

Сообщается, что преступник также украл скрипичный футляр и смычок, стоимостью в 400 евро каждый.