У сына концертмейстера одного из театров Санкт-Петербурга украли скрипку стоимостью в 3 тысячи евро.
Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
В полицию обратилась 42-летняя женщина-концертмейстер, мать пострадавшего.
Сообщается, что преступник также украл скрипичный футляр и смычок, стоимостью в 400 евро каждый.
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