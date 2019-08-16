Варан тяжело ранил супружескую пару пожилых австралийцев.
Об этом сообщает телеканал ABC.
Инцидент произошел в штате Квинсленд.
Супруги, отмечают авторы материала, пытались защитить от варана свою собаку, но тщетно — пес породы джек-рассел-терьер погиб в неравной схватке с диким зверем.
Муж и жена с тяжелыми ранениями от укусов были госпитализированы.
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