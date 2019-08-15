Пассажиры самолета, приземлившегося в кукурузное поле, рассказали о ЧП

Утром 15 августа самолет "Уральских авиалиний" столкнулся на взлете со стаей чаек. Птицы попали в двигатели и вызвали их поломку. Экипаж принял решение об аварийной посадке. Многотонный самолет приземлился прямо на кукурузное поле в километре от взлетно-посадочной полосы.

Всего на борту лайнера находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. При посадке пострадали 23 человека. Как уточняет региональный Минздрав, среди них есть десять детей и одна беременная женщина. Большинство поступили с ушибами и сотрясением мозга. Одну женщину госпитализировали.

Пассажиры рейса называют свое спасение "чудом" и благодарят пилотов. "Я благодарен пилотам не меньше, чем богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали, это хорошо, но я не силен в терминологии, мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы, спасибо", - написал один из спасенных пассажиров на своей странице в Twitter.

"Это большое чудо, что мы все выжили. Огромный респект членам экипажа, которые действовали адекватно! Как только мы приземлились, бортпроводница попросила нас не паниковать, тут же открыла аварийные выходы, опустились трапы. Но некоторые мужики - видимо, от страха - прыгали просто так - без трапов. Разбегались кто как - кто-то вообще босиком. Мы вышли к дороге, там нас уже ждали полиция, скорые и другие службы. А к самолету больше не пускали - вылилось топливо", - рассказал агентству РИА"Новости" другой пассажир.