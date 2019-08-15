После аварийной посадки лайнера А321 за медицинской помощью обратились 55 человек, из которых 17 детей. Об этом заявили в региональном управлении МЧС России.
Напомним, самолет вылетел утром из аэропорта Жуковский в Симферополь, однако уже через 15 минут после взлета он совершил жесткую посадку в кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы. Во время приземления экипаж выключил двигатели, чтобы предотвратить пожар. Как позднее уточнили в Росавиации, причиной ЧП стало столкновение со стаей чаек.
Всего на борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По данным Минздрава, пострадали 23 человека, среди них - девять детей. Одна женщина была госпитализирована.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
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