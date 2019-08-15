Наркокурьеры ранили ножом столичного полицейского

Сотрудник полиции пострадал во время задержания наркокурьеров в Москве. Позднее пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел во время патрулирования дороги около МКАД. Полицейские заметили в лесу двух мужчин с фонарями, которые собирались оставить там закладку с наркотиками.

Сотрудники полиции попытались задержать преступников, однако они оказали сопротивление. В настоящее время выясняются все детали произошедшего, нападавшие были задержаны.

Напомним, в начале августа неизвестный напал с ножом на полицейских в Сургуте. В результате один из сотрудников был убит, а второй получил ранения.