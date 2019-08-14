Руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин сообщил о четвертой волне паводка в Хабаровске.
По его словам, уровень реки Амур у краевой столицы может подняться до 680 сантиметров из-за надвигающихся тайфунов "Крос" и "Лекима". Паршин отметил, что обозначенные тайфуны нанесли колоссальный ущерб Китайской Народной Республике.
Паршин утверждает, что уже 14-15 августа дожди, вызванные непогодой, начнут наполнять реку Сунгари, которая является притоком Амура.
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