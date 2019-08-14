Тайфуны могут спровоцировать четвертую волну паводка в Хабаровском крае

Руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин сообщил о четвертой волне паводка в Хабаровске.

По его словам, уровень реки Амур у краевой столицы может подняться до 680 сантиметров из-за надвигающихся тайфунов "Крос" и "Лекима". Паршин отметил, что обозначенные тайфуны нанесли колоссальный ущерб Китайской Народной Республике.

Паршин утверждает, что уже 14-15 августа дожди, вызванные непогодой, начнут наполнять реку Сунгари, которая является притоком Амура.