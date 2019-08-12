Сотрудницу газеты "Общественный защитник" в Челябинске ранили в голову из пневматического оружия.
Как сообщает "Эхо Москвы", в журналистку выстрелили в тот момент, когда она выходила из подъезда своего дома. Пострадавшей не удалось разглядеть нападавшего. После выстрела девушка потеряла сознание, а когда очнулась, то самостоятельно доехала до больницы на такси вместе со своими знакомыми.
По словам журналистки, нападение может быть связано с ее профессиональной деятельностью. Она добавила, что ей неоднократно поступали анонимные угрозы. "У нас в газете есть ряд публикаций, которые носят по большей части антикоррупционный характер, и есть опасения, что все связано именно с этим", - сказала сотрудница издания.
Сейчас девушку выписали из больницы, она подала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Саратове работник коммунальной службы с лопатой набросился на журналиста и оператора местного информационного портала "Свободные новости".
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