Медики в Кургане не оказали помощь пациенту из-за агрессивных очевидцев

Прибывшие на вызов работники скорой помощи в Кургане были вынуждены отказаться от помощи пациенту из-за агрессивного поведения его знакомых. Подойти к пострадавшему медики смогли лишь после приезда сотрудников Росгвардии.

Как уточняет портал "Вести.ru", местные жители в грубой форме комментировали все действия фельдшеров, а также снимали происходящее на видео. "Вам никто не угрожал, не надо обманывать! Мы абсолютно трезвые стоим, а ты сидишь там, кукушка! Вышла с машины, помогла! Бегом!" - требовали собравшиеся.

Экипаж "скорой" уехал и вернулся уже в сопровождении сотрудников Росгвардии. Тогда медики осмотрели пострадавшего и посадили его в служебную машину. В настоящее время станция скорой помощи проводит расследование инцидента.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что московские врачи скорой помощи получили неофициальное распоряжение о сокращении госпитализации пациентов. Об этом рассказал заведующий одной из подстанций скорой медицинской помощи, представитель профсоюза "Фельдшер.ру".

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