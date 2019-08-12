Прибывшие на вызов работники скорой помощи в Кургане были вынуждены отказаться от помощи пациенту из-за агрессивного поведения его знакомых. Подойти к пострадавшему медики смогли лишь после приезда сотрудников Росгвардии.
Как уточняет портал "Вести.ru", местные жители в грубой форме комментировали все действия фельдшеров, а также снимали происходящее на видео. "Вам никто не угрожал, не надо обманывать! Мы абсолютно трезвые стоим, а ты сидишь там, кукушка! Вышла с машины, помогла! Бегом!" - требовали собравшиеся.
Экипаж "скорой" уехал и вернулся уже в сопровождении сотрудников Росгвардии. Тогда медики осмотрели пострадавшего и посадили его в служебную машину. В настоящее время станция скорой помощи проводит расследование инцидента.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что московские врачи скорой помощи получили неофициальное распоряжение о сокращении госпитализации пациентов. Об этом рассказал заведующий одной из подстанций скорой медицинской помощи, представитель профсоюза "Фельдшер.ру".
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