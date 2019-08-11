Мужчина похитил у директора одной из коммерческих фирм Ленинградской области 3 миллиона рублей.
Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУ МВД РОССИИ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сообщается, что находчивый мужчина представился потерпевшему священнослужителем. 40-летний предпринимать рассказал стражам правопорядка, что "духовник" умыкнул у него крупную сумму денег в помещении одного из банков городка Кириши.
В данный момент полицейские пытаются разыскать злоумышленника. Специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее доверчивая жительница Омска перевела 400 тысяч рублей мужчине, представившемуся пилотом Военно-воздушных сил Великобритании.
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