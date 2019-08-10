Наряд сотрудников Росгвардии заметил подозрительного мужчину у одного из жилых домов. Когда бойцы приблизились к мужчине он открыл огонь по силовикам.
24-летний военнослужащий был ранен, сейчас он находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.
Чтобы задержать преступника росгвардейцы применили табельное оружие. Обездвиженного нарушителя порядка задержали и доставили в больницу.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инциденте, когда сотрудник Росгвардии ранил агрессивного подростка. Отмечается, что в конце января 2019 года пятеро сотрудников Росгвардии прибыли на вызов в кафе города Ленинск-Кузнецк. Они попытались успокоить пьяного 19-летнего парня, ударившего девушку. Однако в конфликт вмешались семь подростков в возрасте от 16 до 17 лет. "Компания разделила сотрудников вневедомственной охраны по залу: троих оттеснили к входу, одного держали в центре, а ещё один сотрудник оказался в углу", - говорится в сообщении.
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