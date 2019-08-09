На складе боеприпасов в Ачинске вновь начали взрываться снаряды

На артиллерийском складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае вновь начали взрываться снаряды.

Об этом, ссылаясь на информированный источник, сообщает "Интерфакс".

Согласно предварительной информации, произошли два взрыва. Собеседник агентства заявил, что причиной взрыва стала якобы попавшая в снаряды молния.

Отметим, что ТАСС также подтвердил информацию о взрывах.

Информированный источник сообщил, что жителей Каменки, населенного пункта, расположенного около военного склада, эвакуируют в безопасную зону.

В результате новых взрывов пострадали как минимум девять человек.

Напомним, что во вторник на том же самом складе боеприпасов под Ачинском произошло возгорание. Пожар повлек за собой целую серию взрывов. Тогда трагедия унесла жизни одного человека. 13 человек пострадали.

На территории ракетного полигона в селе Ненокса Архангельской области на этой неделе также произошел взрыв.

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