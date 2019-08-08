Житель Аляски нашел в бутылке послание времен Советского Союза

Житель Аляски, штата Соединенных Штатов Америки, нашел бутылку с посланием времен Советского Союза.

Капсулу времени с запиской обнаружил мужчина по имени Тайлер Иванофф, сообщает агентство новостей РИА.

Сообщается, что записка была написана в далеком 1969 году. Американец выложил фотографию находки на своей странице в социальной сети Facebook и попросил о помощи с переводом содержания записки — послание написано на русском языке.

На фотографии отчетливо видно текст записки. Ее отправитель служил на судне Русского флота Дальневосточного пароходства. Получателю записки он передал "сердечный привет" и попросил его сообщить о находке экипажу судна.

Отметим, что Тайлеру Иваноффу не получится сообщить о бутылке с посланием экипажу судна — плавбаза "Сулак", на котором служил неизвестный отправитель, была списана еще в 1992 году.

Находясь в Екатеринбурге, действующий президент Российской Федерации Владимир Путин принял от жителей уральского мегаполиса записки и письма.

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