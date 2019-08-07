Жителя Перми выгнали из автобуса за громкий телефонный разговор

В Перми молодого человека выставили из автобуса за громкий разговор по телефону.

Об этом в паблике "Подслушано Пермь" в социальной сети "ВКонтакте" написал сам пострадавший.

Пермяк рассказал, что ехал домой и разговаривал по телефону. Молодой человек уточнил, что вел не светскую беседу, а говорил по работе — парень работает менеджером по продажам.

Внезапно рядом с ним появился кондуктор и стала кричать на него из-за того, что он якобы шумит. Житель Перми извинился и в шутку предложил обсудить проблему. Кондуктор шутку молодого человека не поняла и пожаловалась водителю. Тот разбираться в истории не стал и заставил парня выйти на ближайшей остановке.

Молодой человек выложил видео происшествия — на кадрах видно, что инцидент произошел поздним вечером и не в центре Перми, а, возможно далеко загородом.

Примечательно, что мнения пользователей сети Интернет по поводу случившегося разделились. Елена Вожакова, например, написала в комментариях под постом менеджера о том, что кондуктор и водители, по ее рассуждению, поступили правильно. Владимир Касиров же посоветовал ездить ей на такси — у людей, указал он, могут быть неотложные дела, требующие срочного разговора по телефону.

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