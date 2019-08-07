В одном из дворов Магнитогорска взорвался автомобиль

Сегодня, около 8 часов утра, в одном из дворов Магнитогорска произошел взрыв.

Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Как сообщает, например, издание "Верстов.инфо", владелец стоявшего во дворе автомобиля открыл дверь машины. Сразу же после этого прогремел взрыв.

Согласно предоставленной информации, пострадавший мужчина госпитализирован.

Сообщается, что в автомобиле могло находиться взрывное устройство.

Примечательно, что причиной происшествия могли стать личные неприязненные отношения между владельцем автомобиля и его знакомыми — местными торговцами.

Средства массовой информации отмечают, что пострадавший является уроженцем Таджикистана.

Ранее сообщалось, что взрыв бензовоза в Свердловской области унес жизни трех человек.

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