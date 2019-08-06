Российский актер Джан Бадмаев устроил драку на станции метро "Театральная" в Москве.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Полиция артиста задержала.
Вчера вечером, 5 августа, передает ТАСС, Джан Бадмаев ехал на метро. В переходе у вестибюля станции "Театральная" актер вступил в конфликт с проходящим мимо мужчиной. Бадмаев порвал оппоненту кожаную куртку.
Источник в правоохранительных органах сообщает, что у Бадмаева при задержании были признаки алкогольного опьянения - вчера, 5 августа, артисту исполнилось 29 лет.
Напомним, что Джан Бадмаев снимался в телесериалах "Интерны", "Кухня", "Склифосовский", а также в фильмах "Нелюбовь" и "Легенда о Коловрате".
Ранее по подозрению в пьяной драке в московском метрополитене был задержан глава УМВД города Омска.
Читайте также:
Чудовищное нападение на москвича у метро "Солнцево..."
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Что представляла собой Грузия перед вхождением в состав России? Почему грузины так сильно просили о присоединении к Империи? И чем все это закончилось в XVIII веке? Об этом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
20 граждан России чеченского происхождения были задержаны в Польше в результате драки с местными футбольными фанатами.
В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.