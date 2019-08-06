Пьяный актер из "Интернов" и "Кухни" ввязался в драку московском метро

Российский актер Джан Бадмаев устроил драку на станции метро "Театральная" в Москве.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция артиста задержала.

Вчера вечером, 5 августа, передает ТАСС, Джан Бадмаев ехал на метро. В переходе у вестибюля станции "Театральная" актер вступил в конфликт с проходящим мимо мужчиной. Бадмаев порвал оппоненту кожаную куртку.

Источник в правоохранительных органах сообщает, что у Бадмаева при задержании были признаки алкогольного опьянения - вчера, 5 августа, артисту исполнилось 29 лет.

Напомним, что Джан Бадмаев снимался в телесериалах "Интерны", "Кухня", "Склифосовский", а также в фильмах "Нелюбовь" и "Легенда о Коловрате".

Ранее по подозрению в пьяной драке в московском метрополитене был задержан глава УМВД города Омска.

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