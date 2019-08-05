Регионы скрыли реальные цифры о пожарах в Сибири - Генпрокуратура

Представитель Генеральной прокуратуры РФ Роман Федосов заявил о том, что региональные власти исказили статистику по лесным пожарам в Сибири.

По его мнению, это не позволило экстренным службам адекватно среагировать на угрозы. Федосов рассказал, что власти Иркутской и других областей предоставляли недостоверные данные о возгораниях, их расстояние до населенных пунктов, а также о примерном времени ликвидации.

В Бурятии сотрудниками Генпрокуратуры не было обнаружено нарушений. На данный момент проверка проходит в Красноярском крае. Также в ведомстве обратили внимание на недостаточную бдительность сотрудников МВД, которые привлекли за 2019 год всего одного человека за поджог леса.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Красноярском крае увеличилось площадь лесных пожаров до одного миллиона гектар. Большая часть очагов находится в труднодоступных районах, где пожары не тушатся по причине "экономической нецелесообразности". По данным Greenpeace, в России горят порядка 3 млн гектаров леса - это сопоставимо с территорией Бельгии. Всего от огня пострадало более 11 млн га. Самые мощные пожары сейчас бушуют в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии, Бурятии и Магаданской области. Дым от пожаров дошел до Урала и Казахстана.

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