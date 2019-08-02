Тушивший пожары в Якутии самолет Бе-200 сломался в первый день

Самолет-амфибию Бе-200 направили в Якутию 1 августа, где был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Уже вечером пресс-служба правительства республики сообщила, что Бе-200 прекратил тушения пожаров в связи с поломкой.

По словам источников, из строя вышел механизм сброса жидкости. Если самолет-амфибию не починят до 3 августа, то в регион будет направлен другой борт. На данный момент в лесном фонде Якутии обнаружено 113 очагов возгорания на площади более одного миллиона гектар.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре проверить версию о поджогах леса на Дальнем Востоке и в Сибири. Медведев дал Генпрокуратуре срок до 1 ноября 2019 года. Также главам правительства поручил губернаторам Сибирского и Дальневосточного округа, а также руководству МЧС и Минприроды разработать предложения по увеличению эффективности тушения лесных пожаров.

Читайте также:

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га