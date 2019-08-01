Задержанные ФСБ жители Татарстана работали в "Яндекс.Такси"

Суд в Казани арестовал двух россиян, которых накануне задержали сотрудники ФСБ и МВД России. Их подозревают в подготовке терактов.

Как сообщает издание "Татар-Информ", обвиняемые работали в "Яндекс.Такси" в Нижнекамске. Эту информацию подтверждает и портал Kazanfirst, ссылаясь на показания самих задержанных.

"Мы были там вообще по другим мотивам. Мы были в шоке от того, что нашли у нас в машине. Я не понимаю, почему нас задержали. У нас по трое детей, зачем нам этим вообще заниматься?", - сказал один из них.

Напомним, 31 июля силовики пресекли теракт, который готовился на "одном из объектов инфраструктуры" в Татарстане. На предполагаемом месте взрыва сотрудники ФСБ задержали двоих мужчин, которые являются участниками запрещенной в России террористической организации.

По информации местных СМИ, полицейские изъяли у задержанных взрывчатые вещества и компоненты для взрывных устройств. Портал "Вести.ru" уточняет, что мужчины планировали отравить сотрудников полиции, чтобы выведать у них служебную информацию, а затем убить.