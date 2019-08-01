В США женщина спасла незнакомца от суицида, спев ему песню

Жительница Флориды спасла незнакомого человека от суицида, спев ему песню группы Linkin Park. Об этом сообщил офис шерифа округа Оранж.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел еще 20 февраля. В тот день полицейские получили сообщение о мужчине, сидящем на краю моста над автострадой. Его заметили многие проезжавшие мимо водители, но остановилась только Кристина Сеттанни.

"Я остановилась, потому что была в такой же ситуации. Я знаю, каково это: стоять на краю и думать, что это твой единственный выход. Кто-то должен был показать, что ему не все равно", - объяснила она.

Американка села рядом с мужчиной и попыталась его успокоить. Она стала напевать ему песню группы Linkin Park "One more light", в которой есть слова: "Кого волнует, если погаснет еще одна звезда? Меня".

"Не знаю, попала ли я в точку, но он заплакал, - сказала Сеттанни. - Я думаю о нем каждый день. Надеюсь, он воспринял это как знак и продолжает жить".

Позднее мужчину забрали полицейские. В разговоре с ними он признался, что принял неверные решения и предал свою семью. Его отправили в психиатрическую клинику.