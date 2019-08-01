В Сибири начали вызывать искусственные дожди для борьбы с пожарами

Специалисты "Авиалесоохраны" начали вызывать искусственные дожди в Сибири для предотвращения лесных пожаров. По информации ведомства, благоприятные условия для формирования дождевых облаков сложились на севере Иркутской области.

1 августа в регион вылетел самолет-зондировщик Ан-26, который распылил в облаках йодистое серебро, способствующее образованию дождевых облаков. Специалисты утверждают, что без соответствующего вмешательства облака могли развеяться. В ведомстве отметили, что искусственные дожди снизят пожарную опасность в регионе.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин подключил к тушению пожаров в Сибири Министерство обороны РФ. По поручению президента, особая группировка вооруженных войск в Иркутской области будет сохранена до особого распоряжения. Владимир Путин уже поручил Минобороны создать специальную авиационную группировку для тушения пожаров в Краснодарском крае. Ведомство выделит спасателям 10 самолетов Ил-76, а также 10 вертолетов военно-транспортной авиации.

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