Актер столичного театра "Современник" Дмитрий Смолев получил восемь суток ареста за видеоролик, в котором он предстал в образе сотрудника ДПС в состоянии алкогольного опьянения.
Как уточняет портал "Вести.ru", суд приговорил актера к административному аресту за незаконное форменной одежды и мелкое хулиганство. В полиции посчитали, что ролик оскорбляет достоинство сотрудников и "дискредитирует честь мундира".
По словам самого актера, ролик был записан в перерыве между съемками музыкального клипа. По сюжету он должен был остановить машину и проверить права водителя. "Когда переставляли свет - дурачились, сняли такую историю", - сказал он.
Видео с пьяным сотрудником полиции первоначально появилось на платформе TikTok, после чего разошлось по Telegram-каналам. Полиция искала автора ролика почти неделю.
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