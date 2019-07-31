Сотрудница банка похитила 5 млн рублей и проиграла их в казино

Полицейские Нефтеюганска задержали сотрудницу банка, которую подозревают в крупном хищении с использованием своего служебного положения.

Следствие считает, что работница финансовой организации за месяц похитила более 5,7 миллиона рублей. Женщина являлась кассиром-контролером банка и имела доступ к устройствам для выдачи денежных средств. Отсутствие валюты сотрудница объясняла техническими сбоями, отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При задержании у преступницы не оказалось большей части украденных денег, сотрудница банка проиграла их в онлайн-казино.

В настоящее время в отношении жительницы Нефтеюганска открыто уголовное производство. Женщина находится под домашним арестом.

Напомним, ранее пользователи социальных сетей огорчились, когда узнали что Луизу Хайруллину - кассира, укравшую 23 миллиона рублей из банка, задержали в начале июля. За ней следили, как за народной мстительницей "зажравшимся" капиталистам.