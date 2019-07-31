Полицейские Нефтеюганска задержали сотрудницу банка, которую подозревают в крупном хищении с использованием своего служебного положения.
Следствие считает, что работница финансовой организации за месяц похитила более 5,7 миллиона рублей. Женщина являлась кассиром-контролером банка и имела доступ к устройствам для выдачи денежных средств. Отсутствие валюты сотрудница объясняла техническими сбоями, отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
При задержании у преступницы не оказалось большей части украденных денег, сотрудница банка проиграла их в онлайн-казино.
В настоящее время в отношении жительницы Нефтеюганска открыто уголовное производство. Женщина находится под домашним арестом.
Напомним, ранее пользователи социальных сетей огорчились, когда узнали что Луизу Хайруллину - кассира, укравшую 23 миллиона рублей из банка, задержали в начале июля. За ней следили, как за народной мстительницей "зажравшимся" капиталистам.
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