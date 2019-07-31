Самолет SSJ-100 вылетевший из Краснодара в Тюмень совершил экстренную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за неисправности двигателя. Борт, на котором находилось 97 человек, произвел успешную посадку в 02:17 по московскому времени.
Самолет принадлежит авиакомпании "Азимут". Сейчас пассажиры ожидают замены борта в аэропорту. Об инциденте сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в аэропорту Владивостока совершил посадку самолет SSJ-100 с треснувшим лобовым стеклом. На борту самолета находились 69 пассажиров, среди которых был один ребенок. Лайнер выполнял чартерный рейс.
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