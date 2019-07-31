Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

SSJ-100 экстренно приземлился в Самаре из-за проблем с двигателем

Происшествия » Человеческий фактор print

Самолет SSJ-100 вылетевший из Краснодара в Тюмень совершил экстренную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за неисправности двигателя. Борт, на котором находилось 97 человек, произвел успешную посадку в 02:17 по московскому времени.

Самолет принадлежит авиакомпании "Азимут". Сейчас пассажиры ожидают замены борта в аэропорту. Об инциденте сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в аэропорту Владивостока совершил посадку самолет SSJ-100 с треснувшим лобовым стеклом. На борту самолета находились 69 пассажиров, среди которых был один ребенок. Лайнер выполнял чартерный рейс.

Читайте также:

СМИ сообщают о вынужденной посадке Airbus A320 в Шереметьеве

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы ssj-100 посадка самолет двигатель
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Сверимся со звездами: гороскоп и покупка квартиры
Бизнес
Сетевой маркетинг: зло или панацея
Недвижимость
Интересные факты и истории, связанные с недвижимостью
Новости Все >
Сын певца Талькова стал кандидатом в депутаты Тульской облдумы
SSJ-100 экстренно приземлился в Самаре из-за проблем с двигателем
В Южной Корее идентифицировали запуск "неопознанных ракет" в КНДР
В мэрию Москвы подадут заявку на митинг 10 августа
Потерпевшие по делу Худояна жалуются на угрозы и попытки подкупа
Сотрудникам ФСО запретят использовать смартфоны на работе
ЛДПР и СР представят лидеров своих отделений на пост главы Ингушетии
Уровень воды в реке Ия повысился до 11 метров
Заседание ЦИК по жалобам кандидатов в Мосгордуму пройдет 1 августа
Голодец назначена главой совета ЧМ-2022 по волейболу
Последние материалы
SSJ-100 экстренно приземлился в Самаре из-за проблем с двигателем
В Южной Корее идентифицировали запуск "неопознанных ракет" в КНДР
В мэрию Москвы подадут заявку на митинг 10 августа
Сверимся со звездами: гороскоп и покупка квартиры
Потерпевшие по делу Худояна жалуются на угрозы и попытки подкупа
Сетевой маркетинг: зло или панацея
Сотрудникам ФСО запретят использовать смартфоны на работе
Интересные факты и истории, связанные с недвижимостью
Аналитик: Турции надоело прогибаться под США и НАТО
ЛДПР и СР представят лидеров своих отделений на пост главы Ингушетии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Выборы. Новости и аналитика
Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей

Шеин: в Москве по сути людям запретили иметь возможность свободно выбирать из числа поддержанных ими кандидатов депутатов местного парламента

Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей
В некоторых районах Москвы начали массово умирать кошки
Домашние животные
В некоторых районах Москвы начали массово умирать кошки
Выборы. Новости и аналитика
Жириновский: субботняя акция в Москве - угроза государству
Бывший СССР
Россия освободила одного члена экипажа захваченного украинского корабля
Политика. Новости и аналитика
Почему Россия сползает в нищету?

По оценкам прогосударственных и оппозиционных экспертов, реальные доходы населения в России падают. И падают весьма существенно. Виноваты в этом реформы власти.

Почему Россия сползает в нищету?
Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей
Выборы. Новости и аналитика
Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей
Федеральные
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Правительство
Евгений Федоров: электронные паспорта в России нужны Вашингтону
Политика. Новости и аналитика
Почему Россия сползает в нищету?

По оценкам прогосударственных и оппозиционных экспертов, реальные доходы населения в России падают. И падают весьма существенно. Виноваты в этом реформы власти.

Почему Россия сползает в нищету?
На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой
Политика. Новости и аналитика
На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой
Политика. Новости и аналитика
Еще двое оппозиционеров арестованы за митинг в Москве
Новости Украины
Украинский политик заявил о риске распада страны через три года
Руслан Веснянко Сетевой маркетинг: зло или панацея Руслан Веснянко Любовь Степушова Игра России вдолгую на крахе либерального мирового порядка Любовь Степушова Игорь Буккер Могила Астерикса найдена в Британии Игорь Буккер
Комментарии
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Собянин: в Москве готовится новая провокация
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
История и современность
В Японии одобрили эксперименты с эмбрионами человека и животных
В Японии одобрили эксперименты с эмбрионами человека и животных
Астрономы выяснили массу одной из крупнейших черных дыр во Вселенной
Астрономы выяснили массу одной из крупнейших черных дыр во Вселенной
В Южной Корее идентифицировали запуск "неопознанных ракет" в КНДР
В Южной Корее идентифицировали запуск "неопознанных ракет" в КНДР
Сотрудникам ФСО запретят использовать смартфоны на работе
Сотрудникам ФСО запретят использовать смартфоны на работе
СК возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков 27 июля
СК возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков 27 июля
Истребитель Су-57 запущен в серийное производство
Истребитель Су-57 запущен в серийное производство
Россию подозревают в подготовке военной операции против Украины
Россию подозревают в подготовке военной операции против Украины
За что нацисты наградили Генри Форда
За что нацисты наградили Генри Форда
Операция EF: как Британия впервые попыталась помочь СССР в войне с Третьим рейхом
Операция EF: как Британия впервые попыталась помочь СССР в войне с Третьим рейхом
Причиной гибели журналистов в ЦАР стала не халатность, а злой умысел Ходорковского
Причиной гибели журналистов в ЦАР стала не халатность, а злой умысел Ходорковского
Команда Зеленского придумала способ возвращения Крыма
Команда Зеленского придумала способ возвращения Крыма
Фотогалереи
Самая популярная легковушка в России 5 Фото Самая популярная легковушка в России
Звезды, знаменитые своей глупостью 9 Фото Звезды, знаменитые своей глупостью
Нерукотворные диковинки нашей планеты 10 Фото Нерукотворные диковинки нашей планеты
Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют 9 Фото Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют
Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает 9 Фото Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает
Домашнее
Древняя медицина применяла пенициллин за 50 тысяч лет до его открытия Флемингом
Японским биологам разрешили скрещивать человека и мышь
Медики рассказали о продуктах, на которых нельзя экономить
Диагностика рахита
Врачи рассказали о признаках дефицита йода в организме
В квартирах жителей Сочи появились опасные тараканы
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный сыр
В детсады Ставропольского края поставляли неизвестное мясо
Американские исследователи обнаружили бактерии, помогающие худеть
Американские исследователи обнаружили бактерии, помогающие худеть
Врач: какие витамины действительно полезны
Врач: какие витамины действительно полезны
5 способов увеличить производство коллагена в коже
5 способов увеличить производство коллагена в коже
Ольга Бузова пожаловалась поклонникам на нерегулярное питание
Ольга Бузова пожаловалась поклонникам на нерегулярное питание
Сестра Жанны Фриске Наталья подала на развод
Сестра Жанны Фриске Наталья подала на развод
Актриса Анна Хилькевич обратилась к психологу за поддержкой
Актриса Анна Хилькевич обратилась к психологу за поддержкой
Как выбрать безопасный солнцезащитный крем
Как выбрать безопасный солнцезащитный крем
Любовный гороскоп на август - 2019
Любовный гороскоп на август - 2019
Обустраиваем дом в соответствии со своим психотипом (часть 4)
Обустраиваем дом в соответствии со своим психотипом (часть 4)
Какие цвета не подходят для спальни
Какие цвета не подходят для спальни
Забавные фото
Самые странные животные планеты 9 Фото Самые странные животные планеты
На грани жизни и смерти 10 Фото На грани жизни и смерти
Восемь архитектурных чудес света 8 Фото Восемь архитектурных чудес света
Они не променяли свободу на теплое молоко 7 Фото Они не променяли свободу на теплое молоко
Мифы о смертоносной стихии 8 Фото Мифы о смертоносной стихии
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ