Уровень воды в реке Ия повысился до 11 метров

Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области повысился до 11 метров, при критическом уровне в 7 метров. Городские службы проводят измерения каждые два часа. Еще утром 30 июля уровень воды в реке составлял 9,9 метров.

В этот же день из-за паводка была перекрыта федеральная трасса Р-255 "Сибирь". Эвакуация жителей города проходила 28 июля, когда уровень воды в реке Ия вновь начал подбираться к критической отметке в семь метров. Всего из города были вывезены более 120 человек.

В результате сильных паводков, которые начались в Тулуне в конце апреля, погибло 25 человек, еще 750 человек были госпитализированы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что жители Тулуна Иркутской области начали жаловаться на мародерство. Горожанам приходится лично охранять свои дома от мародеров.

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