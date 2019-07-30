Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области повысился до 11 метров, при критическом уровне в 7 метров. Городские службы проводят измерения каждые два часа. Еще утром 30 июля уровень воды в реке составлял 9,9 метров.
В этот же день из-за паводка была перекрыта федеральная трасса Р-255 "Сибирь". Эвакуация жителей города проходила 28 июля, когда уровень воды в реке Ия вновь начал подбираться к критической отметке в семь метров. Всего из города были вывезены более 120 человек.
В результате сильных паводков, которые начались в Тулуне в конце апреля, погибло 25 человек, еще 750 человек были госпитализированы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что жители Тулуна Иркутской области начали жаловаться на мародерство. Горожанам приходится лично охранять свои дома от мародеров.
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