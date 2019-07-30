Заложивших муляж бомбы на маршруте Путина россиян оштрафовали

В Екатеринбурге не стали привлекать к уголовной ответственности двух местных жителей, которые подложили муляж бомбы на маршруте следования кортежа президента России Владимира Путина.

"Ограничились административным делом и штрафом", - сказал собеседник портала Znak.com.

Напомним, 9 июля на месте следования кортежа российского лидера был обнаружен подозрительный контейнер. Сразу после этого у места обнаружения собрались силовики в камуфляжной форме. Один из них упаковал коробку в специальный контейнер и унес. Кортеж президента проехал по улице без происшествий.

На следующий день полицейские задержали двух молодых людей. На допросе они признались, что хотели проверить, насколько быстро на подозрительный предмет среагируют охранники главы государства.

"Это местные, ранее судимые граждане. В тот день они распивали спиртные напитки и стали невольными свидетелями того, как часто по дорогам проезжают патрульные полицейские машины. Они решили проверить, насколько оперативно среагируют силовики", - отметили в полиции.