Основатель сети кофеен в Индии пропал без вести

Основатель сети кофеен в Индии Ви Джи Сиддхартха пропал в понедельник. Бизнесен оставил записку, в который рассказал о серьезных финансовых проблемах и провале своего дела.

Как уточняет агентство Bloomberg, об исчезновении предпринимателя сообщил его личный водитель. Он пояснил, что 58-летний Сиддхартха попросил остановить машину недалеко от реки Нетравати в индийском штате Карнатака. Бизнесмен сказал, что хочет пройтись и подышать воздухом, однако обратно он так и не вернулся. Через несколько часов водитель обратился в полицию.

Полицейские приступили к поискам пропавшего. Журналисты отмечают, что перед своим исчезновением предприниматель оставил записку, в которой просил прощения за то, что "все вышло так".

Компания Cafe Coffee Day ранее оказалась в центре налогового скандала. В некоторых ее отделениях прошли обыски.