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Губернатор Амурской области запретил доставлять подтопленцам сигареты

Происшествия print

Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал обеспечить людей в пострадавших от паводка районах только самым необходимым и не "допускать перегибов". Так он отреагировал на просьбу жителей села Угловое, которые отказались от эвакуации и попросили для себя печенье и сигареты. 

По мнению чиновника, отказавшимся от эвакуации нужно предоставить лишь необходимый минимум продуктов питания и воду. "На этом все, никаких там излишеств, пусть сидят и бросают курить", - сказал он. 

Орлов подчеркнул, что от эвакуации отказались более 80 человек, а если им подвезут сигареты, то число отказов вырастет. 

"Сигареты? Это кому там? Ну, что так на сопке не сидеть, когда тебе все подвозят? Еще алкоголь бы подвозили, разжег костер и отдыхай", - заключил губернатор. 

В настоящее время, по данным министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности региона, в Амурской области от наводнения пострадали 14 населенных пунктов. Эвакуированы 1298 человек.

Ранее прокурор области Руслан Медведев пригрозил забирать детей у тех жителей, которые отказываются эвакуироваться. 

 

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Темы паводок сигареты эвакуация губернатор наводнение амурская область
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