Жителей Тулуна могут еще раз эвакуировать

В Тулуне продолжаются сильные дожди, что приводит к повторному затоплению некоторых улиц. Глава города Юрий Карих предупредил жителей о возможности новой эвакуации. По его словам, жители города должны будут готовы покинуть свое жилище, если уровень воды вновь достигнет пикового значения.

На данный момент уровень воды в реке Ия уже достиг 647 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров. Метеослужба региона уже предупредила местные власти о том, что уровень воды будет повышаться. В центре Тулуна затоплены несколько улиц, а вода приблизилась к жилым домам.

Карих предупредил горожан о том, чтобы они собрали документы и ценные вещи, а также были готовы к эвакуации.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о прорыве дамбы на реке Ия, из-за которого затопило почти весь город Тулун. Уровень воды в затопленном городе составил почти два метра. Об этом журналистам рассказала местная жительница, которая была вынуждена покинуть город из-за наводнения.

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