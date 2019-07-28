Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни

Владимир Кара-Мурза-младший сообщил на своей странице в Facebook, что его отец ушел из жизни в день своих именин. Известный историк и журналист Владимир Кара-Мурза - старший скончался на 60-м году жизни.

Кара-Мурза начал активно сотрудничать с российскими телеканалами в 1992 году. В первой половине 90-х он работал старшим редактором и корреспондентом на РГТРК "Останкино" (ныне - Первый канал). Во второй половине 90-х перешел на НТВ, где был ведущим передач "Свидетель века" и "Сегодня в полночь".

После ухода с НТВ Кара-Мурза продолжил сотрудничество и другими российскими телеканалами и радиостанциями.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала выдержки из интервью Владимира Кара-Мурзы-старшего BBC, в котором он заявлял, что его сына отравили.

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