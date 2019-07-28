Правительственные силы национального единства Ливии нанесли ракетный удар по аэропорту Аль-Джуфра, который находится под контролем Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. В результате ракетного удара были уничтожены два украинских самолета Ил-76.
На данный момент принадлежность самолетов к какой-либо авиакомпании не установлена. Погиб один пилот из Мариуполя. Кадры уничтожения украинских самолетов были опубликованы в интернете. Ливийское и украинское правительство еще не комментировало инцидент.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему жители Ливии отказались от мирного урегулирования конфликта и выбрали войну. Главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар пояснил, что все началось после свержения американцами режима Каддафи. Ливийцам обещали свободу и демократию, а к власти пришли радикально настроенные лица.
Читайте также:
Экс-офицер армии Халифа Хафтара рассказал, что маршалу служат "колдуны"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма из переписки спецпредставителя США по Украине Курта Уолкера с директором регионального направления World Bank.
Министерство иностранных дел Румынии отреагировало на претензии сербской стороны по конфискации российских танков и БТР, направлявшихся в Сербию по Дунаю.
Хоккеист из Тамбова Никита Воропаев скончался в больнице после драки с одним из посетителей кафе.