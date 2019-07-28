В Ливии погиб украинский пилот

Правительственные силы национального единства Ливии нанесли ракетный удар по аэропорту Аль-Джуфра, который находится под контролем Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. В результате ракетного удара были уничтожены два украинских самолета Ил-76.

На данный момент принадлежность самолетов к какой-либо авиакомпании не установлена. Погиб один пилот из Мариуполя. Кадры уничтожения украинских самолетов были опубликованы в интернете. Ливийское и украинское правительство еще не комментировало инцидент.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему жители Ливии отказались от мирного урегулирования конфликта и выбрали войну. Главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар пояснил, что все началось после свержения американцами режима Каддафи. Ливийцам обещали свободу и демократию, а к власти пришли радикально настроенные лица.

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