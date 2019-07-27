Провокатор ударил в лицо сотрудника ОМОН на митинге в Москве

Вышедшие на несогласованную акцию в Москве начали применять физическое насилие по отношению к сотрудникам полиции, сообщает telegram-канал "Актуальная политика".
В видеосюжете мужчина в светло-коричневой куртке подходит к цепи ОМОНовцев и бьет одного из них кулаком в лицо. Ранее сообщалось, что другие провокаторы распылили в толпе слезоточивый газ, в результате чего пострадали несколько человек.
Полицейские реагируют, задерживая самых отчаянных провокаторов, сообщается, что люди в форме начали доставать тяжелые щиты.
Ранее часть протестующих прорвала ограждения на Пушкинской площади и выбежала на проезжую часть, после чего полиция и Росгвардия начали перекрывать подходы к Тверской улице со стороны переулков. По данным ГУ МВД, задержаны более 295 провокаторов на незаконном митинге.
Призывавшие москвичей выйти на незаконную акцию незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Иван Жданов задержаны еще до начала мероприятия. Они стали фигурантами уголовного дела о воспрепятствовании работе избирательных комиссий в соответствии со статьей 141 УК РФ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Онкологический центр европейского уровня планируют построить в одном из самых престижных районов Ленинградской области — Юкковском сельском поселении.
Европейские СМИ публикуют детальный обзор нового документального фильма Макса фон дер Верффа, посвященного крушению малазийского боинга в Донбассе в 2014 году.
Хоккеист из Тамбова Никита Воропаев скончался в больнице после драки с одним из посетителей кафе.