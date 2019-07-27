Провокатор ударил в лицо сотрудника ОМОН на митинге в Москве

Вышедшие на несогласованную акцию в Москве начали применять физическое насилие по отношению к сотрудникам полиции, сообщает telegram-канал "Актуальная политика".

В видеосюжете мужчина в светло-коричневой куртке подходит к цепи ОМОНовцев и бьет одного из них кулаком в лицо. Ранее сообщалось, что другие провокаторы распылили в толпе слезоточивый газ, в результате чего пострадали несколько человек.

Полицейские реагируют, задерживая самых отчаянных провокаторов, сообщается, что люди в форме начали доставать тяжелые щиты.

Ранее часть протестующих прорвала ограждения на Пушкинской площади и выбежала на проезжую часть, после чего полиция и Росгвардия начали перекрывать подходы к Тверской улице со стороны переулков. По данным ГУ МВД, задержаны более 295 провокаторов на незаконном митинге.

Призывавшие москвичей выйти на незаконную акцию незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Иван Жданов задержаны еще до начала мероприятия. Они стали фигурантами уголовного дела о воспрепятствовании работе избирательных комиссий в соответствии со статьей 141 УК РФ.