Популярный белорусский видеоблогер погиб в Санкт-Петербурге во время съемок очередного ролика. Трагедия произошла в ночь на субботу, 27 июля.
Как уточняет агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, тела двух мужчин были обнаружены в коллекторе. Один из погибших - известный блогер, который вел YouTube-канал Road-To Film. На его блог подписаны более полумиллиона человек.
По информации городских СМИ, блогер вместе со своим знакомым диггером решил исследовать канализационный коллектор глубиной около пяти метров на набережной реки. Ночью они перестали выходить на связь, поэтому их друзья обратились за помощью к спасателям. Утром их тела обнаружили.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. В полиции считают, что причиной смерти молодых людей стало падение с высоты.
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