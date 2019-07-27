В полиции насчитали более 3,5 тысяч участников акции оппозиции в Москве

Более 3,5 тысяч человек принимают участие в несанкционированной акции протеста у здания мэрии Москвы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по столице.

"В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции", - отмечается в релизе ведомства.

Ранее в полиции заявили о задержании 295 человек за нарушение общественного порядка. Стоит отметить, что власти Москвы заранее предупредили организаторов и участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. По словам мэра Сергея Собянина, митингующие готовили серьезные провокации.

В МВД посоветовали гражданам отказаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

В настоящее время столичная прокуратура проводит расследование в отношении незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение они проигнорировали.