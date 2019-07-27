Полиция Москвы задержала почти 300 человек за участие в акции у мэрии

Столичные полицейские задержали 295 человек за участие в несогласованной акции оппозиции у здания мэрии. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Москве.

В ведомстве отмечают, что значительное количество задержанных не являются жителями Москвы. Сейчас все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства.

Ранее, как уточняло агентство РБК, протестующие прорвали оцепление и вышли на проезжую часть Тверской улицы. Во время прорыва оцепления митингующие распылили газ. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены пользоваться противогазами.

Напомним, акцию протеста организовали оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которых отказались регистрировать на выборы из-за большого числа недействительных подписей. За несколько часов до проведения мероприятия мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что организация несогласованных акций и участие в них влекут за собой ответственность, установленную законом.