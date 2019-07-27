Врач-патологоанатом в Башкирии воспользовался травматическим оружием, чтобы защититься от пьяного 50-летнего мужчины, который хотел забрать из морга тело своей покойной супруги.
Как уточняет местное издание "Вести-Башкортостан" со ссылкой на собственные источники в полиции, инцидент произошел в пятницу, 26 июля, в патологоанатомическом отделении центральной районной больницы Белорецка.
Пьяный мужчина пришел в морг и потребовал выдать ему тело скончавшейся несколько дней назад супруги. Между ним и врачом завязался конфликт, в результате которого медик три раза выстрелил в оппонента из травматического пистолета.
Позднее мужчину госпитализировали с огнестрельными ранениями. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, а также опрашивают свидетелей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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